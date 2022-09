Wunsiedler Straße in Hof: Straße voraussichtlich ab morgen wieder frei

Ihr habt eurem Frust unter anderem auf der Radio Euroherz Facebook-Seite Luft gemacht: Aufreger ist die aktuelle Verkehrssituation in Hof-Moschendorf, die sich aufgrund von zwei Baustellen ergeben hat. Das Staatliche Bauamt Bayreuth erneuert die Fahrbahn der B15 in Richtung Döhlau. Die Stadt Hof hat in der gleichen Zeit dringend notwendige Asphaltierungsarbeiten in der Wunsiedler Straße angeordnet, die eigentlich als Umleitungsstrecke gedacht war. Die Wartezeiten an den Baustellenampeln sind jedoch so lang, dass ich die Autos stauen. Bald soll das aber ein Ende haben. Lydia Würkner von der Medienstelle der Stadt Hof:

Die Markierungsarbeiten in der Wunsiedler Straße sollen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Dabei wären die Einschränkungen für den Verkehr allerdings nur geringfügig, so Würkner weiter.