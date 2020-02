Wunsiedler Partnerstadt: Volterra bereitet sich auf Corona vor

Die Region ist vorbereitet, wenn das Corona-Virus auch hier bei uns auftauchen sollte. Mit Sorge blickt momentan Wunsiedel in die Toskana. In der Partnerstadt Volterra ist die Krankheit zwar noch nicht ausgebrochen, durch zwei Fälle in Florenz aber schon näher rangerückt, sagt Monika Brauckmann. Sie arbeitet bei der Gemeinde Volterra. Seit dieser Woche legen sich die Einwohner Vorräte an und laufen mit Mundmasken rum, falls sie wie in Norditalien auch in Quarantäne müssen.

So Monika Brauckmann. Momentan haben aber Schulen, Behörden und Geschäfte in Volterra ganz normal offen.