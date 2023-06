Wunsiedler Innenstadt: Änderungen bei der Parkplatzsituation

Die Ansprüche der Besucher und Anwohner in der Wunsiedler Innenstadt haben sich über die Jahre geändert. Die Stadt hat deshalb beschlossen, das Verkehrs- und Parkraumkonzept entsprechend anzupassen. In der Ludwig-, der Maximilian- und der Breiten Straße gilt fortan Tempo 30. Aber auch bei der Parksituation gibt es Änderungen. Im Abschnitt zwischen der Feldstraße und der Sechsämterlandstraße entfällt die Höchstdauer in der Ludwigstraße. Für Arbeitnehmer entstehen in der Kernstadt auf diese Weise neue unbefristete Parkplätze. Anwohner können mit einem Bewohnerausweis außerdem in den Halteverbotszonen unbegrenzt parken.

Anwohner können mit entsprechendem Bewohnerparkausweis im Bereich der Halteverbotszonen, in der Sonnenstraße, Ludwigstraße und Breiten Straße, sowie im Bereich der Sigmund-Wann-Straße und am Burggraben zukünftig unbegrenzt parken.

Um einen Ausweis im Ordnungsamt beantragen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

– tatsächlicher Erstwohnsitz in Wunsiedel im betreffenden Bereich

– amtlich gemeldet auf der angegebenen Adresse

– man muss Halter des KFZ sein oder einen Nachweis auf eine dauerhafte Nutzung des KFZ vorlegen können

– ein Fahrzeug pro Person kann einen Ausweis erhalten