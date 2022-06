Wunsiedler Brunnenfest: Offizielle Eröffnung am Abend

Das Brunnenfest in Wunsiedel hat eine lange Tradition und ist sogar immaterielles Kulturerbe. Zwei Jahre lang konnte die Stadt das Fest nicht feiern. Dieses Jahr hat sie ihre über 35 Brunnen allerdings wieder geschmückt. Bürgermeister Nicolas Lahovnik wird das Wunsiedler Brunnenfest am Abend (19 Uhr) feierlich eröffnen. Darauf folgt Live-Musik. Der Sonntag steht schließlich im Zeichen der Städtepartnerschaften. Deutsche und tschechische Jugendliche gestalten gemeinsam mit dem JuKu-Mobil einen Kunstbrunnen am Gabelmannsplatz. Und ab 16 Uhr spielt die tschechische Band „Swing Melody“ auf dem Marktplatz.