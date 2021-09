Wunsiedel: Woche der Nachbarn startet

Was haben die Regionen an der bayerisch-böhmischen Grenze zu bieten? Das will die Woche der Nachbarn zeigen, die bis Sonntag in Wunsiedel stattfindet. Sie ist der Höhepunkt der Kulturstadt Bayern-Böhmen. Die sechs Nachbarregionen Oberfranken, Karlsbad, Oberpfalz, Pilsen, Niederbayern und Südböhmen wollen zeigen, was sie kulturell und touristisch zu bieten haben. Zum Programm gehören zum Beispiel zwei Bühnen, Infostände und eine Handwerkerschau. Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik wird die Woche der Nachbarn morgen mit einem Festakt im Innenhof des Fichtelgebirgsmuseums feierlich eröffnen.

Die Stadt Wunsiedel ist seit Juni Kulturstadt Bayern-Böhmen und damit Nachfolger der Stadt Schwandorf. Das Programm umfasst insgesamt über 40 Einzelveranstaltungen.