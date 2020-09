Wunsiedel wird immer grüner: Auch auf der Luisenburg

Nachhaltigkeit wird heutzutage extrem groß geschrieben. So auch bei den Städten. Nicht nur der Landkreis Wunsiedel ist seinem Ziel, Wasserstoff-Vorreiter zu werden, mit der entsprechenden Kick-Off-Veranstaltung in dieser Woche einem Schritt näher gekommen. Auch die Stadt Wunsiedel zieht im Thema Wasserstoff weiter an: In dieser Woche haben die SWW, Siemens und Rießner-Gase den Elektrolyseur offiziell bestellt. Siemens ist jetzt außerdem Marketingpartner für die Luisenburg-Festspiele – die Kampagne ist in dieser Woche gestartet. Das gibt Bürgermeister Nicolas Lahovnik auf der Facebook Seite der Stadt bekannt. Ein entsprechendes Schild haben die Verantwortlichen in der Woche enthüllt. Darauf zu lesen ist: Wir bekommen das GRÜN auf die Festspielbühne.