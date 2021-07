Wunsiedel: Vereine sollen Jean-Paul-Schwimmhalle nutzen dürfen

Für viele Eltern sind Schwimmkurse momentan ein Reizthema. Wegen Corona sind zahlreiche Kurse ausgefallen. Die Wartelisten für die nächsten sind voll. In Wunsiedel können Vereine in Zukunft vielleicht die Lehrschwimmhalle Jean-Paul-Schule für ihre Kurse nutzen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die nötigen Voraussetzungen geschaffen. Bisher konnten nur Schulen die Lehrschwimmhalle nutzen. Die Stadt will sie jetzt aber einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. In Zukunft sollen also auch Vereine und Organisationen dort Kurse abhalten und trainieren dürfen.