Wunsiedel: Unbekannter wirft „Krähenfüße“ auf Straße, Auto fährt darüber

Die Polizei in Wunsiedel ermittelt derzeit gegen einen Unbekannten. Der soll vergangene Nacht sogenannte „Krähenfüße“ auf die Fahrbahn auf der Hofer Straße gelegt haben. Am frühen Morgen ist ein Autofahrer über eines der Metallteile gefahren und hat sich den linken Vorderreifen beschädigt. Der Vorfall sei kein Streich sondern ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der auch seitens der Staatsanwaltschaft geahndet würde, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Polizei in Wunsiedel bittet um Hinweise.