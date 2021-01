Wunsiedel trauert um seinen Ehrenbürger Monsignore Heinrich Benno Schäffler

Die Stadt Wunsiedel trauert um ihren Ehrenbürger Monsignore Heinrich Benno Schäffler. Er verstarb gestern – wenige Tage nach seinem 93. Geburtstag – in Selb. Mit Monsignore Heinrich Benno Schäffler verliert die Stadt Wunsiedel einen treuen Freund, Förderer, Initiator und Vordenker, so Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Heinrich Benno Schäffler wurde am 14. Januar 1928 in Wunsiedel geboren. Nach dem Abitur 1947 studierte er Philosophie, Psychologie, Theologie, Moraltheologie und Pädagogik. Von 1967 bis 1990 war er als Religionslehrer für das Luisenburg-Gymnasium tätig. 18 Jahre lang war Schäffler Mitglied des Stadtrates – von 1972 bis 1984 zudem Fraktionsvorsitzender der CSU/WG-Fraktion. Er war Mitglied des Kultur- und Festspielausschusses, des Finanzausschusses, des Stiftungs- und Sozialausschusses, des Werkausschusses, des Schulverbands, des Krankenhausausschusses und des Verwaltungsrates der Sparkasse sowie Kreisrat. Besonders auf kulturellem und sozialem Gebiet engagierte sich Schäffler: so erfolgte die Einführung des „Kinderstücks“ auf der Luisenburg genauso auf seine Initiative wie die Einführungsabende zu den einzelnen Stücken.

Bürgermeister Lahovnik hebt besonders die von ihm ins Leben gerufene Heinrich-Benno-Schäffler-Stiftung hervor. Sie hat sich die Förderung von Bildung und Erziehung, von Kunst und Kultur, des Wohlfahrtswesens, der Religion und des Denkmalschutzes in Wunsiedel zur Aufgabe gemacht.