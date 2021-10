Wunsiedel: Stadtrat geht gegen Vandalismus im Bahnhofspark vor

Einige Städte im Sendegebiet haben an bestimmten Hotspots immer wieder mit feiernden Jugendlichen und Vandalismus zu kämpfen. In Wunsiedel kommen die Beschwerden zum Beispiel von Anwohnern im Bahnhofspark. Sie kritisieren die Lautstärke in der Nacht und den Müll nach den Partys. Das Thema hat den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Pädagogen sollen zunächst mit den Jugendlichen sprechen. Eine drastischere Maßnahme hat der Stadtrat aber auch beschlossen:

So Bürgermeister Nicolas Lahovnik. Das heißt, nur noch Spazieren ist nachts erlaubt.

Der Stadtrat in Schönwald hat kürzlich eine Videoüberwachung in der Stadtmitte beschlossen. Dort randalieren die Jugendlichen im Bereich des Jugendcontainers.