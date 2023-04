Wunsiedel & Rehau: Morgen Oster- und Frühlingsmarkt

Dieses Wochenende werden wir mal wieder ein bisschen von der Sonne verwöhnt. Passend dazu finden in der Euroherz-Region wieder Märkte statt. In der Stadt Rehau ist morgen Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. In Wunsiedel könnte ihr auch nach den Feiertagen morgen noch über einen Ostermarkt bummeln. Ab 9 Uhr veranstaltet der ADFC Kreisverband auch eine Fahrrad-Börse für gebrauchte Räder. Im Rathaus gibt es zudem einen Bücherflohmarkt mit dem Schwerpunkt auf regionaler Literatur.