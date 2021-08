Wunsiedel: Neues Hotel am Marktplatz geplant

Die Luisenburg-Festspiele locken jedes Jahr viele Besucher nach Wunsiedel. Nicht alle kommen aus der Region und wollen nach der Vorstellung noch mit dem Auto nach Hause fahren. Dementsprechend ist die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten hoch. Die soll jetzt ein neues Hotel stillen. Am Marktplatz soll ein neues Hotel mit mindestens 15 Doppelbetten entstehen. Dafür hat die Stadt die ehemalige Gaststätte Losburg und das Gebäude am Markt 1 an einen Käufer vermittelt. Das hat Bürgermeister Nicolas Lahovnik im Gespräch mit Radio Euroherz bestätigt. Der Käufer plant neben einem Hotel außerdem ein Café und eine gehobene Speisegastronomie am Wunsiedler Marktplatz. Die Stadt erhofft sich, dass dieses Projekt weitere Entwicklungen im Stadtkern anstößt.