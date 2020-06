Wunsiedel: nächster Schritt auf dem Weg zur Wasserstoffregion

Der Wunsiedler Stadtrat hat am Abend grünes Licht für den Bau eines Elektrolyseurs und einer Wasserstoff-Tankstelle gegeben. Mit der Power-to-gas-Anlage kann man mithilfe von erneuerbarem Strom aus Wasser Wasserstoff gewinnen. Jetzt ist der Landkreis am Zug, die Baugenehmigung zu erteilen, sagt Bürgermeister Nicolas Lahovnik. Die Anlage ist ein erster Schritt Wunsiedels auf dem Weg zur Wasserstoffregion. Wie berichtet, ist der Landkreis eine von 13 von Bundesverkehrsminister Scheuer ausgewählten HyExpert-Regionen, die jeweils 300.000 Euro für die Erarbeitung konkreter Wasserstoffkonzepte erhält. Für die drei Gewinner stehen jeweils 20 Millionen Euro in Form von Investitionszuschüssen zur Umsetzung bereits bestehender regionaler Konzepte mit Wasserstoff und Brennstoffzellen bereit. Ziel ist es, bestehende Grobkonzepte zur Wasserstoffanwendung in ein gemeinsames Umsetzungskonzept zu bringen und damit den Verkehr nachhaltig auszurichten.

(Symbolbild)