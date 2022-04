Wunsiedel: Mehr Kitaplätze, schnelleres Internet und Sanierungen von historischen Kellern

Über 100 Mitarbeiter sollen das Scanzentrum im Finanzamt in Wunsiedel unterstützen. Gestern (Freitag) haben bereits 60 ihre Arbeit aufgenommen. Mitte April findet in Wunsiedel außerdem wieder die Aktion Rama Dama statt. Auch eine Bürgersprechstunde für Jugendliche soll es geben. Das hat Bürgermeister Nicolas Lahovnik angekündigt. In der jüngsten Stadtratssitzung ging es in der Stadt außerdem auch um den Breitbandausbau in der Stadt:

In der Sitzung ging es auch um den Bedarf für die Kinderbetreuung. Die Stadt Wunsiedel plant in den nächsten Jahren mit mehr Kindern. Bis, Zitat, „Ende des Jahrzehnts“ sollen in Wunsiedel daher 80 zusätzliche Plätze in der Kinderbetreuung geschaffen werden.

Außerdem will die Stadt Wunsiedel zusammen mit dem Landkreis 12 bis 15 historische Keller in der Kellergasse sanieren. Damit wolle man ein einzigartiges Kultur- und Naturgut erhalten.