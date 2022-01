Marktleuthen: Mann soll Gastwirt Geldbeutel geklaut haben

Die Polizeiinspektion Wunsiedel sucht derzeit nach einem mutmaßlichen Dieb, der in einer Gaststätte am Marktplatz in Marktleuthen zugeschlagen haben soll.

Demnach habe der Mann am Sonntagabend am Tresen ein kleines Spezi getrunken.

Von dort aus habe er wohl die zwei Geldbörsen des Gastwirtes sehen können und er soll diese heimlich mitgenommen haben.

In den Börsen befanden sich neben Geld auch EC-Karten und Ausweis- sowie KfZ-Papiere. Die Polizei Wunsiedel sucht nach Hinweisen. Eine Täterbeschreibung findet ihr auf euroherz.de

Täterbeschreibung der Polizei Wunsiedel:

– zirka 25 Jahre alt

– etwa 1,70 m groß

– kräftige Statur, südländisches Aussehen und braune Haare

– trug dunkle Umhängetasche bei sich

Hinweise zu mutmaßlichem Täter oder dem Verbleib des Geldbeutels an:

Polizeiinspektion Wunsiedel: 09232/99470