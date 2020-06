Wunsiedel kämpft mit Schulden: Stadtrat bespricht Investitionsprogramm

Der neue Bürgermeister von Wunsiedel Nicolas Lahovnik hat ein Erbe übernommen, dass die Stadt wohl noch lange beschäftigt: Sie ist hoch verschuldet und muss deshalb sparen. Jetzt hat sich der Stadtrat mit den Investitionen in den kommenden drei Jahren beschäftigt.

Wunsiedel muss sich beschränken auf das Notwendigste, will sich aber nicht kaputtsparen. Das ist Bürgermeister Nicolas Lahovnik im Gespräch mit Radio Euroherz besonders wichtig. Insgesamt 40 Millionen Euro will die Stadt bis 2023 investieren. Einen großen Posten nimmt dabei die Breitbandversorgung mit 2,7 Millionen Euro ein. Auch Investitionen in die Feuerwehr und die Straßen stehen auf dem Programm. Hier will Wunsiedel aber auch teilweise das Verkehrskonzept abwarten. Bei der Sanierung von Altbauten setzt die Stadt auf private Investoren. Im Vergleich zu dem Konzept, das der alte Stadtrat im Februar noch verabschiedet hat, ist es um 1,7 Millionen Euro leichter.