Wunsiedel bekommt eine Jugendvertretung – das hat am Abend der Stadtrat einstimmig beschlossen. Bis zur nächsten Sitzung im Oktober bereite man jetzt eine Satzung vor, so Bürgermeister Nicolas Lahovnik. Noch vor dem Winter sollen dann die Wahlen stattfinden. Damit löst Lahovnik eines seiner Wahlversprechen ein. Erste Projekte wie eine Pumptrack-Anlage auf dem Wunsiedler Burgermühlweiherplatz seien schon in Angriff genommen worden, heißt es aus dem Rathaus.