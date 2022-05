Wunsiedel-Holenbrunn: Großer Solarpark soll entstehen

Die explodierenden Energiekosten und die Energieabhängigkeit von Russland sorgen dafür, dass die Politik den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben will. Die Stadt Wunsiedel nimmt schon länger die Vorreiterrolle in Sachen erneuerbare Energien ein, mit den Wunsiedler Weg. In Holenbrunn soll ein großer Solarpark entstehen. Dafür hat der Stadtrat einen ersten Beschluss gefasst. Die Firma Münch soll einen Solarpark bauen, der vor allem den Menschen vor Ort zugute kommt. So sollen unter anderem die Energiepreise stabilisiert werden, betont Bürgermeister Nicolas Lahovnik:

Für den Bau hat die Stadt außerdem einen Kriterienkatalog erstellt. Der Park soll eingegrünt werden und landschaftsverträglich sein. Es soll auch eine teilweise landwirtschaftliche Nutzung geben, durch Blühwiesen, Schaf- oder Bienenweiden. Die Anlage soll außerdem nicht nur Strom für die Wunsiedler Bürger produzieren. Die Bürger sollen sich laut Nicolas Lahovnik auch an der Anlage mit Anteilen ab 100 Euro beteiligen können.

(Symbolbild)