Wunsiedel: Erste Kurse in neuer Lehrschwimmhalle

Viele Kinder können nicht richtig schwimmen. Schuld daran ist auch die Corona-Pandemie. Zahlreiche Schwimmkurse mussten in den vergangenen Monaten ausfallen. Städte und Gemeinden versuchen die jetzt nachzuholen. In Wunsiedel geht das in der neuen Lehrschwimmhalle der Jean-Paul-Schule. Die ersten Kurse hat die DLRG bereits vor einer Woche (FR. 17.9.) abgehalten. Die Lehrschwimmhalle wird in Zukunft von der Grund- und Mittelschule, sowie von den Landkreisschulen genutzt. Vereine und Organisationen, die Schwimmkurse anbieten, können die Halle nutzen, wenn sie nicht für den Schulsport gebraucht wird.

Der Umbau der Schwimmhalle wurde durch eine Förderung für Lehrschwimmhallen finanziert. Deshalb muss sie die Stadt jetzt auch als solche nutzen.