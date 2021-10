Wunsiedel: Brücke über Krugelsbach ab sofort gesperrt

In der Region von A nach B zu kommen, ist heute besonders schwierig. Der Sturm hat Äste und Bäume auf die Straßen geweht. Es gibt aber auch noch andere Gründe, warum es auf manchen Straßen kein Durchkommen mehr gibt. In Wunsiedel ist die Brücke über den Krugelsbach in der Rot-Kreuz-Straße ab sofort für den Verkehr gesperrt. Ein Gutachten hat ergeben, dass die Stand- und Verkehrssicherheit beeinträchtigt ist. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke aber weiterhin überqueren.

Eine Alternativroute zur Ludwigstraße ist über die Hofer Straße, Feldstraße und Kemnather Straße.