Wunsiedel: Bewirtung auf der Luisenburg ist gesichert

Wer in der kommenden Spielzeit Aufführungen auf der Luisenburg in Wunsiedel besucht, muss keinen Hunger und Durst leiden. Die Bewirtung für die kommende Festspielsaison auf der Luisenburg ist gesichert. Milan Skopový aus Eger hat gestern den Pachtvertrag für das Hotel, die Gaststätte und das Schnell-Restaurant unterschrieben. Bereits ab Februar möchte der 47-Jährige mit seiner Familie die Pächter-Wohnung in der Luisenburg-Gastronomie beziehen – die Restaurants will er Anfang April eröffen – das Hotel bereits im Laufe des März. Der neue Betreiber sammelte unter anderem Erfahrungen als Restaurantchef, Café-Betreiber, Event-Manager bei einem Catering-Unternehmen sowie als Kellner in einem Vier-Sterne-Hotel.