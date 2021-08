Wunsiedel: 7-jähriges Mädchen vermisst

Wahrscheinlich habt ihr in Wunsiedel auch schon den Polizeihubschrauber kreisen hören. Wie die Polizei Oberfranken meldet, wird ein 7-jähriges Mädchen aus dem Ortsteil Fleißenhammer vermisst. Am frühen Nachmittag hat das Mädchen unbemerkt die Wohnung ihrer Eltern in der Buchbergerstraße verlassen. Die Polizei hat sofort die Suche nach dem Mädchen eingeleitet, als die Eltern ihr Kind als vermisst gemeldet haben. Zur Suchaktion gehört auch der Polizeihubschrauber. Es sind auch Beamte der Bundespolizei und Personensuchhunde im Einsatz.

Das Mädchen ist ca. 1,40 m groß, sie hat schwarze Haare. Bekleidet ist sie mit einer rosafarbenen Jacke und einer dunklen Pyjamahose.

Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder Hinweise geben können, sollen sich bei den Beamten der Polizei Wunsiedel melden: Tel.-Nr. 09232/99470.