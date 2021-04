Landkreis Wunsiedel: 50/50 Taxi fährt ab Montag auch zur Impfung in die Praxis

Zusätzliche Impfdosen in der Region bedeutet natürlich auch, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Auch im Landkreis Wunsiedel trifft in nächster Zeit eine neue Lieferung ein. Dort können sich Impfwillige mit dem 50/50 Taxi zu ihrem Termin ins Impfzentrum fahren lassen. Ab kommendem Montag geht sogar noch mehr: Die Taxis fahren die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises dann nämlich auch zu ihrem Termin in die Praxis, da nun ja auch Hausärzte verstärkt Impfungen anbieten. Neu ist außerdem: Auch über 60-Jährige können das 50/50-Taxu jetzt nutzen – bisher ist es für betagtere Menschen gedacht gewesen.