Wunsiedel: 2020 war ein gutes Baujahr für die Stadt

Zwar ist der ganze Landkreis nach der Stadt Wunsiedel benannt, trotzdem passierte die positive Entwicklung zuletzt hauptsächlich in Marktredwitz und Selb. Sehen kann man das unter anderem daran, dass dort ständig irgendwo gebaut wird. Allerdings offenbart der diesjährige Baubericht der Stadt Wunsiedel auch dort einen positiven Trend. 2020 sind mehr Wohnhäuser in Wunsiedel entstanden als in den Vorjahren. Zwar sind es im Gegenzug etwas weniger gewerbliche Bauten gewesen, dafür haben die aber mehr Geld gekostet – es ist also mehr in den Wirtschaftsstandort Wunsiedel investiert worden, nämlich über 14 anstelle von 10 Millionen Euro im Vorjahr. Insgesamt haben Stadt, Unternehmen und Privatpersonen so viel Geld in Bauprojekte gesteckt, wie seit mehr als 15 Jahren nicht mehr in Wunsiedel.

(Symbolbild)