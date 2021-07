Wunsiedel: 16-jähriges Mädchen vermisst

Seit Ende Juni wird die 16-jährige Marlene Dudda aus einer Jugendhilfeeinrichtung bei Weißenstadt vermisst. Das Mädchen ist am 19. Juni aus der Einrichtung verschwunden. Die Polizei hat sie bisher noch keine Hinweise bekommen, wo sie stecken könnte. Die Polizei glaubt, dass sie sich in ihrem ehemaligen sozialen Umfeld aufhalten könnte. Marlene Dudda ist 16 Jahre alt, 1 Meter 70 groß. Sie trägt einen Undercut und hat weinrot gefärbte schulterlange Haare. Die Haarfarbe kann sich allerdings geändert haben. Sie hält sich bevorzugt an Bahnhöfen auf.

Über die aktuelle Bekleidung der Vermissten können keine Aussagen getroffen werden.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wunsiedel,

Tel.-Nr. 09232/99470 in Verbindung zu setzen.