WUNSCHsiedel: Hilfe für Wunsiedler Familien

Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Schenkens. Wenn es dafür am Geld fehlt, ist das zum Heiligen Abend besonders traurig. Die CSU Wunsiedel greift Familien hier unter die Arme: Mit der Aktion WUNSCHsiedel – in diesem Jahr in der Online-Version. Familien können noch bis zum 17. Dezember über die Email-Adresse wunschsiedel@gmail.com einen Weihnachtswunsch für ihre Kinder schicken. Auf der anderen Seite können sich Privatleute und Unternehmen, die einen Kinderwunsch erfüllen wollen an die gleiche Adresse wenden. Die CSU in Wunsiedel vermittelt dann beide Seiten und kann Kindern so doch noch ein paar Geschenke zu Weihnachten bringen. Wir wollen dort helfen, wo es am nötigsten ist, so Ortsvorsitzender Jürgen Fraas in einer aktuellen Mitteilung.