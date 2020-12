Wunschbaum Aktion: Landratsamt Wunsiedel beschenkt 90 Kids

Es ist das leuchten in den Kinderaugen beim Geschenkeauspacken, das für viele Familien den Weihnachtszauber ausmacht. Auch der Landkreis Wunsiedel macht Kids in der Vorweihnachtszeit eine solche Freude. Die Aktion Wunschbaum hat es bereits vergangenes Jahr gegeben. Auch in diesem Jahr konnten die Kinder ihre Wünsche wieder aufschreiben. Die Karten mit den Wünschen schmücken einen Baum im Foyer des Landratsamtes. Jetzt konnten das Team und der Wunsiedler Landrat Peter Berek rund 90 Kindern ihre Wünsche erfüllen. Wegen der Corona-Pandemie konnte natürlich keine Weihnachtsfeier im Landratsamt stattfinden. Stellvertretend für die Kids hat deshalb der kleine Damian sein Geschenk beim Landrat abholen dürfen. Den restlichen Kindern wird das Geschenk gebracht.