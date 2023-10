Wunsch-Titel: Münchberg ist jetzt Hochschulstadt

Für Münchberg geht ein Wunsch in Erfüllung. Die Stadt darf sich jetzt offiziell „Hochschulstadt“ nennen. Das darf sie sich künftig auch gut sichtbar auf die Ortsschilder schreiben.

Erst kürzlich hatte der Stadtrat beschlossen, sich um den Titel zu bemühen. Denn in Münchberg ist der Campus der Hochschule Hof für alles Kreative, Design und Innovationen zu Textilien beheimatet. Hier forscht die Hochschule mit 330 Studenten unter anderem an Carbonfasern und das Fraunhofer-Institut hat in Münchberg einen Sitz. Den Bescheid für den Titel „Hochschulstadt“ durfte Bürgermeister Christian Zuber jetzt vom Hofer Landrat Oliver Bär entgegennehmen.