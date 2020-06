WUN10: Nach Bauarbeiten wieder frei

Der Übergang von Nagel in den benachbarten Landkreis Tirschenreuth ist fließend – außer in den vergangenen Monaten. Da haben das Staatliche Bauamt Bayreuth und der Landkreis Wunsiedel die Kreisstraße WUN10 saniert. Die war deshalb so lange komplett gesperrt, der Verkehr zwischen Nagel und dem Landkreis Tirschenreuth musste auf andere Wege ausweichen. Jetzt hat die WUN10 dafür eine brandneue Fahrbahndecke, neue Bankette und ein neues Entwässerungssystem. Seit kurzem sind die Bauarbeiten beendet und die Straße ist wieder frei.