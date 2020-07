WUN Immobilien KU: Bürgermeister Lahovnik übernimmt kommisarisch die Führung

Das WUN Immobilien KU in Wunsiedel hat in letzter Zeit keinen Vorstand gehabt. Dieser wurde vom Verwaltungsrat abberufen, wie Bürgermeister Nicolas Lahovnik (siehe Bild) gegenüber Radio Euroherz bestätigt. Er selbst übernimmt jetzt kommissarisch die Führung des Unternehmens. Das macht der Bürgermeister satzungsgemäß so. An vorderster Stelle stehe, ausreichend angemessenen Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Es gelte, nach den Unruhen um den jüngsten Betrugsfall und vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung, das Unternehmen zu stärken und in ein ruhiges Fahrwasser zu führen, so Lahovnik.