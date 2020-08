WUN Immobilien KU: Angela Schwarz übernimmt die Führung

Zuletzt ist das WUN Immobilien KU in Wunsiedel wegen eines Betrugsfalls in die Schlagzeilen geraten. Jetzt gibt es aber positive Nachrichten: Das Unternehmen hat eine neue Vorständin. Nachdem der Wunsiedler Bürgermeister Nicolas Lahovnik kommisarisch die Position besetzt hat, übernimmt die Spitze jetzt Angela Schwarz. Sie ist seit 2013 Teil der Kommunalunternehmens. Was nun zähle, sei die Stärkung und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, betont Lahovnik in einer aktuellen Mitteilung. Schwarz selbst sagt dabei: Ziel sei es, die Kernaufgaben des Unternehmens weiter zu stärken und adäquaten Wohnraum in Wunsiedel zu erhalten und zu schaffen sowie die städtebauliche Entwicklung voranzutreiben.