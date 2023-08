Wütende Menschenmenge in Pakistan greift Kirchen an

Der Weltjugendtag in Lissabon geht mit zwei emotionalen Events vor rund eineinhalb Millionen Gläubigen zu Ende. Papst Franziskus (…)

Wallfahrt in Fatima: Papst Franziskus betet für Frieden

Der Papst nutzt seine Reise zum Weltjugendtag in Lissabon für einen kurzen Besuch in Fatima. In dem wichtigen Marienwallfahrtsort betet (…)