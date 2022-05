Wütende Fußballfans: Junge Männer schlagen Zugbegleiter

Bei Fußballfans kann die Stimmung schon mal schnell hochkochen. Vier junge Männer sind am vergangenen Freitag in einem Regionalexpress von Hof nach Bamberg aber über das Ziel hinausgeschossen. Sie haben andere Fahrgäste beleidigt und sogar das Zugpersonal angegriffen. Das meldet die Bundespolizeiinspektion Selb heute. Die Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren hatten am Bahnhof Münchberg einen Zugbegleiter in den Rücken und gegen den Kopf geschlagen. Mögliche weitere Opfer der wütenden Fußballfans werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Selb zu melden.