Wüstenbrunner Straße in Rehau: Deshalb dauert es länger auf der Baustelle

Eigentlich sollte die Sanierung der Wüstenbrunner Straße in Rehau Ende des Monats fertig werden. Wie die Stadt Rehau jetzt mitteilt, dauert es aber noch bis Mitte August. Grund sind einige Probleme, die während der Bauarbeiten aufgetreten sind. Im Januar musste zum Beispiel ein Kabelfehler behoben, eine Gasleitung und Telekomleitungen umverlegt werden. Dann gabs noch Probleme mit dem Boden. Der war teilweise nicht tragfähig und ein altes Fundament musste weg.

Die Arbeiten an der Wüstenbrunner Straße in Rehau laufen seit fast einem Jahr. In der letzten Juliwoche soll die Asphaltierung beginnen, in den beiden ersten Sommerferienwochen folgen die Restarbeiten und bei der Lamikita entsteht dann auch ein Parkplatz.