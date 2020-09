Würzburger Kickers: Saisonauftakt noch ohne Zuschauer

Würzburg (dpa) – Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers kann aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung trotz der beschlossen Lockerungen zum Saisonauftakt noch keine Zuschauer ins Heimstadion lassen. Der Aufsteiger aus Unterfranken begrüßte am Dienstagabend zwar, dass die Bundesligisten ihre Stadionkapazität ab sofort wieder bis zu 20 Prozent auslasten dürfen. «Jedoch ist Würzburg von der Corona-Pandemie aktuell derart stark betroffen wie kein weiterer Bundesligist, weshalb der FWK an diesem Wochenende noch keine Zuschauer zulassen darf», teilte der Verein mit, der am Samstag (13.00 Uhr) gegen Erzgebirge Aue in die Saison startet.

Spiele vor Fans seien auf Grund des Pandemie-Levels derzeit nicht möglich. «Der Wert für die Stadt und den Landkreis Würzburg lag am gestrigen Montag im Durchschnitt über 35 Neu-Infektionen pro Woche pro 100 000 Einwohnern, weshalb eine Rückkehr von Zuschauern in Würzburg vorerst nicht möglich ist», betonte der FWK und versicherte: «Es steht außer Frage, dass die Gesundheit an erster und vorderster Stelle steht.»