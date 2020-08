Würzburger Kickers geben Herrmann Zweijahresvertrag

Würzburg (dpa/lby) – Die Würzburger Kickers haben Flügelspieler Robert Herrmann fest verpflichtet. Wie der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga am Montag mitteilte, unterschrieb der 27-Jährige einen Zweijahresvertrag. Herrmann war in der vergangenen Saison bereits vom FC Erzgebirge Aue ausgeliehen gewesen. In der Aufstiegssaison stand er 31 Mal für Würzburg auf dem Platz. Er erzielte dabei drei Tore und gab neun Vorlagen.

«Robert hat in der Rückrunde und speziell nach dem Re-Start stark performt und konstant gute Leistungen abgeliefert. Daher ist es klasse, dass wir ihn mit seiner Dynamik, seiner Laufstärke sowie seinem starken linken Fuß in der 2. Bundesliga nun fest bei uns haben», befand Trainer Michael Schiele.