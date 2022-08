«Wousiegl» macht Umfrage zur Aussprache von Ortsnamen

Die Polizei hat einen Hund aus einem aufgeheizten Auto in Oberfranken gerettet und dabei Drogen gefunden. Der Wagen mit dem (…)

Nachdem ein Nachbar Schüsse in einem Wohngebiet in Oberfranken gehört hat, ist unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (…)

Nachbar hört Schüsse: Spezialeinsatzkommando rückt an

Kräftige Gaspreiserhöhungen ab Oktober auch in Bayern

In Nürnberg und Regensburg erhöhen die Grundversorger ihre Gaspreise zum 1. Oktober, in München und Augsburg noch nicht, in Würzburg (…)