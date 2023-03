Am 08. März ist internationaler Frauentag. Passend dazu finden vom 03. März bis 15. April die Hofer Frauentage statt. In dieser Zeit stehen verschiedene Veranstaltungen in der Stadt an. Das können zum Beispiel Workshops, Lesungen und Exkursionen sein. Die Themen sind ganz unterschiedlich: Es geht um Gleichberechtigung und häusliche Gewalt gegenüber Frauen, aber auch um Themen wie „Frauen im Handwerk“. Den Flyer mit allen Veranstaltungen findet ihr im Link