Workers‘ Memorial Day: Gedenkminute zum Arbeitsschutz

Wer einen Job schon Jahre lang macht, passt in Sachen Sicherheit vielleicht gar nicht mehr so gut auf. Die Gefahr eines Arbeitsunfalls besteht aber jeden Tag. Zum heutigen Workers‘ Memorial Day weist die IG BAU nochmal auf die Tücken am Arbeitsplatz hin. Jeder müsse wissen, wo die Gefahren lauern und wie man sich schützen kann, sagt Uwe Behrendt von der IG BAU Oberfranken. Schutz bieten zum Beispiel Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Helme und Schutzbrillen. Um Punkt 12 Uhr sollen alle Beschäftigten, egal ob auf dem Bau oder im Büro, eine Gedenkminute abhalten.