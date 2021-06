Wollte Trump infizierte Rückkehrer nach Guantánamo schicken?

New York (dpa) – Nachdem mehr als 70 Prozent der Erwachsenen im US-Bundesstaat New York mindestens eine Impfdosis gegen das (…)

70 Prozent in New York geimpft – Beschränkungen aufgehoben

New York: Auch Empire State Building wird Impfzentrum

New York (dpa) – In der Corona-Pandemie wird auch das Empire State Building in New York zum Impfzentrum. Vorerst von diesem (…)