Ein Wolf ist in Oberbayern wohl nachts von einem Wagen erfasst worden und gestorben. Der 18-jährige Autofahrer war am frühen Sonntag mit seinem Fahrzeug in der Nähe von Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgadener Land) unterwegs, als ihm ein Tier vors Auto lief, wie die Polizei mitteilte. Bei dem getöteten Tier handelt es sich – nach ersten Erkenntnissen eines hinzugezogenen Jägers – mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Wolf.