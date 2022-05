Wolf reißt Schafe: Wiese nicht mit Zaun geschützt

Braunbär Bruno brachte 2006 die Behörden in Bayern ins Schwitzen und machte international Schlagzeilen. Nun ist ein neuer Bär (…)

Braunbär erneut in Oberbayern gesichtet

Wieder ein Bär: Zwei Mal ist ein Tier in den vergangenen Tagen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle getappt. In der (…)