Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert erhöht Prognose

Wer mit dem Auto in den Sommerurlaub fährt, weiß: Das kann Stress pur bedeuten. Auch in diesem Jahr verbrachten Reisende wieder zähe (…)

ADAC: Staus in Sommerferien zurück auf Vor-Corona-Niveau

In den Sommerferien hat es auf den deutschen Autobahnen deutlich mehr Staus gegeben. Der ADAC zählte 122 686 Staus, was einem Plus (…)