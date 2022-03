Wohnwagen brennt wohl durch Zündeln mit Böllern aus

In Oberfranken ist ein Wohnanhänger komplett niedergebrannt, weil zwei Männer darin mutmaßlich verbotene Böller gezündet haben. Nachdem die Feuerwehr den Brand in Forchheim gelöscht und die Kripo die völlig zerstörten Überreste des abgestellten Anhängers begutachtet hatte, war klar, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handeln musste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Mithilfe von genauen Beschreibungen von Zeugen konnte die Polizei noch am Dienstag zwei Tatverdächtige ermitteln. Der 46-jährige Mann und sein 21-jähriger Sohn gaben den Angaben zufolge zu, in dem Wohnwagen Böller aus Tschechien gezündet zu haben. Die Beamten nahmen die beiden Männer fest. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei weitere verbotene Böller aus dem Ausland, die sie beschlagnahmte. Der Besitzer des Anhängers ist bisher nicht bekannt.