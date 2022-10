Wohnungssuche für Studierende: Infoveranstaltung heute in der Hofer Freiheitshalle

Viele junge Menschen in der Region sind in diesem Monat ins Studium gestartet. Die Hochschule Hof zählt mittlerweile über 4 Tausend Studierende. Ein Problem ist allerdings der Wohnraum. Wie die Hochschule Hof in einer Pressemeldung mitteilt, fehlen pro Semester rund 200 Wohnungen für Erstsemester-Studierende. Gemeinsam mit Stadt und Landkreis Hof will die Hochschule deswegen nun nach Wohnungen für die Studierenden suchen. Bei einer Auftaktveranstaltung heute (11.10.) in der Hofer Freiheitshalle werden dazu Unterstützungsmodelle und Investitionsprogramme vorgestellt. Eingeladen sind Vermieter, Hausbesitzer, Makler und potenzielle Investoren. Los geht’s um 18 Uhr 30. Wer vorbeikommen will muss sich aber vorab anmelden.

11. Oktober 2022, 18:30 Uhr, Konferenzraum in der Freiheitshalle