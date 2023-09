Wohnungskauf für Normalverdiener: In Hof kann man sichs leisten

Mit Normalgehalt ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung kaufen. Für viele Menschen in Deutschland scheint das angesichts explodierender Preise und steigender Zinsen gerade unmöglich. Das Immobilienportal immowelt hat jetzt ermittelt, wo der Traum von den eigenen vier Wänden auch ohne Reichtum noch wahr wird. Hier bei uns geht das auch.

Im sogenannten Leistbarkeitsranking von immowelt ist die Stadt Hof mit dabei, auf Platz 13 von über 107 kreisfreien Städten in ganz Deutschland. immowelt hat sich hier die monatlichen Median-Bruttogehälter und die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für eine 3-Zimmerwohnung aus den 90er Jahren anguckt und den Quotient errechnet. Und der befördert Hof eben nach ganz vorn ins Ranking. Auf Platz 1 steht hier Salzgitter in Niedersachsen. Das liegt daran, dass hier Gehälter schneller gestiegen sind als Immobilienpreise. Kaum leistbar ist für Normalverdiener – wenig überraschend – eine Wohnung in München, Hamburg, Berlin oder Potsdam. Nächste oberfränkische Stadt wäre nach Hof die Stadt Coburg, auf Platz 70 landet Bayreuth und auf Platz 82 Bamberg.

Eine detaillierte Übersicht findet ihr hier.