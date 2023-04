Wohnungsbrand in Plauen: Bewohner bleiben unverletzt

Ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, aber keine Verletzten. Das ist die Bilanz eines Wohnungsbrandes in Plauen am Sonntagnachmittag. Die Mieter der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hölderlinstraße konnten sich rechtzeitig retten, und auch alle anderen Bewohner des Hauses sind unverletzt geblieben. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Alle anderen Mieter konnten in ihre Wohnungen zurück.