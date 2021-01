Im vogtländischen Netzschkau ist gestern eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen. In ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte da waren, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster. Während der Löscharbeiten haben sie die Frau leblos in der Wohnung gefunden. Die Kripo ermittelt nun zur Brandursache. Für die anderen Mieter ist das Haus derzeit unbewohnbar, sie mussten in andere Unterkünfte umziehen.