Wohnungsbrand in Bogenhausen: Frau verletzt

Beim Brand zweier Wohnungen im Münchner Stadtteil Bogenhausen ist eine Frau verletzt worden. Das Feuer in einer Wohnung griff am Montag über den Balkon auch auf die Nachbarwohnung über, wie die Feuerwehr mitteilte. Während der Löscharbeiten von außen gingen einige Einsatzkräfte auch in das Gebäude, weil darin noch eine Person vermutet wurde.

Die Familie, die in der Brandwohnung wohnte, konnte jedoch aus der Wohnung fliehen. Die 35 Jahre alte Mutter wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die beiden betroffenen Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst nicht bekannt.