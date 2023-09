Während viele von uns gerade aus dem Bett kriechen oder erst mit der Zahnbürste im Bad stehen, sind die Feuerwehrkameraden heute Morgen schon auf den Beinen: Auf einer Hofer Hauptverkehrsachse gibts einen Löscheinsatz. Auf der Ernst-Reuter-Straße, an der Kreuzung beim Arbeitsamt, ist ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Nach einer ersten Polizeimeldung soll es aber keine Verletzten geben. Es kann lediglich zu Verkehrsbehinderungen während der Löscharbeiten kommen.

